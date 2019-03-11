شاهد.. بوسي تهنئ يسرا بعيد ميلادها الـ 68

حرصت الفنانة بوسي، على تهنئة الفنانة الكبيرة يسرا، بعيد ميلادها الـ68، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت بوسي صورة لـ يسرا وعلقت عليها

قائلة: "كل سنة وأنتِ طيبة يا روح قلبي، وعقبال العمر كله يارب، وكل سنة وأنت وسطيناومعانا ومفرحانا ودايما توزعي سعادة علينا، يا أحلى نعمة من ربنا لينا وللناس كلها".

جدير بالذكر أن "يسرا، احتفلت أمس، بعيد ميلادها الذي يوافق 10 مارس، وسط أسرتها وعدد من أصدقائها.