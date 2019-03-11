شاهد.. محمد رمضان يعلن عن أولى حفلاته الغنائية

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كشف الفنان محمد رمضان عن موعد أولى حفلاته الغنائية، حيث نشر بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
علق رمضان على الصوره قائلا: "أقوى حفلة في مصر ٢٩ مارس.. التجمع الخامس.. ثقة في الله نجاح"، وانهالت عليه التعليقات من متابعيه الذين أظهروا
جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لطرح أغنيه جديده بعنوان "القمر"، وقد انتهى من تصوير الفيديو كليب الخاص بها مع المخرج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى.
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