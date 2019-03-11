شاهد ما قاله حمدي الميرغني عن عمله مع الزعيم

أعرب الفنان حمدي الميرغني، عن سعادته بمشاركته في الموسم الرمضاني المقبل مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ونشر "الميرغني" مجموعة صور تجمعه بالزعيم من كواليس "فلانتينو"، وعلق عليها قائلًا :"الحمدلله حلمي أتحقق بأني أمثل مع.. الأستاذ الزعيم عادل إمام.. تأليف أيمن بهجت قمر.. إخراج رامي أمام..
"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، طارق الإبياري، وهدى المفتي، وإخراج رامي إمام، وإنتاج شركة "ماجنوم" للمنتجين هشام تحسين، إخراج رامي إمام.
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