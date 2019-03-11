شاهد.. البرومو الرسمي لـ"أمين وشركاه"

طرحت قناة "DMC" البرومو الرسمي لعروض "أمين وشركاه" للفنان أحمد أمين، الذي من المقرر بدء عرضها على شاشتها في تمام التاسعة من مساء الجمعة المقبل، الموافق15 مارس.
يشار إلى أن عروض "أمين وشركاه" بدأت منذ فترة على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة
وتستمر العروض على المسرح يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، إنتاج محمد جبيلي، وإخراج علاء إسماعيل، ويشارك في بطولتها بجانب أحمد أمين، مجموعة كبيرة من الشباب.
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