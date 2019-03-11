حمدي الميرغني يحقق حلمه بالوقوف أمام "الزعيم"

"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، طارق الإبياري، وهدى المفتي، وإخراج رامي إمام، وإنتاج شركة "ماجنوم" للمنتجين هشام تحسين، ورامي إمام.