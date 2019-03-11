كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي الميرغني يحقق حلمه بالوقوف أمام "الزعيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشر الفنان حمدي الميرغني صورة تجمعه بالزعيم عادل إمام، من كواليس تصوير مسلسل "فالنتينو"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور "إنستجرام".
وعلق "الميرغني" على الصورة قائلًا: "الحمدلله حلمي اتحقق بأني أمثل مع الزعيم عادل إمام، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، فالنتينو رمضان ٢٠١٩ دعواتكم".
"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، طارق الإبياري، وهدى المفتي، وإخراج رامي إمام، وإنتاج شركة "ماجنوم" للمنتجين هشام تحسين، ورامي إمام.