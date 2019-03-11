كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة عبدالرازق تواصل تصوير "حدوتة مرة" على الطريق الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير مشاهدها في أحداث مسلسلها الجديد "حدوتة مُرة" على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك على مدار الأيام المقبلة.

ويجرى حاليًا مخرج العمل ترشيح باقى الفنانين الذين سيشاركون في العمل للتعاقد معهم في أقرب وقت للحاق بالسباق الرمضاني.

يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق، كانت ستخرج من السباق الرمضانى المقبل بسبب خلافات بينها وبين الشركة المنتجة، إلا أنها تعاقدت مع المنتج طارق صيام للمشاركة في الشهر الكريم.

وخاضت غادة عبد الرازق، في السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "ضد مجهول" مع السيناريست أيمن سلامة والمخرج طارق رفعت وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية.