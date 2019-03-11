“حالة فوضى” لـ نادر الأتات تتحوّل إلى حالة استثنائية!

متابعة بتجــــــــــــرد: يتلقى النجم اللبناني نادر الأتات أصداء أغنيته الجديدة “حالة فوضى” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وتحقق الأغنية انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يتناقل روّاد الإنترنت كلماتها، فيختار كل شخص العبارة التي تعبّر عن الحالة العاطفية التي يعيشها.

هذا وحصدت أغنية “حالة فوضى” ما يقارب مليون ونصف مليون استماع منذ إصدارها عبر موقع وتطبيق “أنغامي”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “حالة فوضى” هي من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ، ومن المقرر أن يصوّرها نادر الأتات على طريقة الفيديو كليب مع المخرج سعيد الماروق.

للإستماع إلى أغنية “حالة فوضى” من هنا