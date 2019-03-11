نجومُ الفن يحتفلون بعيد ميلاد يسرا.. وهكذا عبّر زوجها عن حُبه لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتفلُ الفنانة المصرية يسرا، في العاشر من مارس كل عام بعيد ميلادها، وبهذه المناسبة حرص عددٌ من نجوم الفن وأصدقاؤها على الاحتفال بعيدها الـ68 اليوم.

وفاجأها كوكبةٌ من نجوم الفن، بينهم إلهام شاهين، وإيناس الدغيدي، وسمير صبري، ومنة شلبي، والإعلامية بوسي شلبي، والسيناريست تامر حبيب، بإحضار قالب "حلوى"، وورود وشموع للاحتفال بهذه المناسبة.

وتلقّت يسرا التهاني من زملائها، حيث نشرت الإعلامية بوسي شلبي، "فيديو" من عيد ميلاد يسرا، وعلّقت: "القلب الكبير والحب كله يسرا".

وكان من اللافت حضور زوجها المهندس خالد سليم، الذي أظهر حالة من الرومانسية باحتضانها والتعبير عن سعادته بالاحتفال معها.

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كما ظهرت والدة الفنانة يسرا، وبدا عليها علامات التقدُّم الشديد في السن.

فيما حرصت الفنانة المصرية إلهام شاهين، على تهنئتها من خلال "فيديو"، نشرته عبر "إنستغرام"، وعلّقت: "كل سنة وأنت طيبة يا يسرا، عقبال 100 سنة يا سيفا إنتي حبيبتي وصاحبتي وأختي بحبك أوي".