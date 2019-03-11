كارولين عزمي سعيدة بنجاح "أبوالعروسة 2"

كشفت الفنانة كارولين عزمي عن سعادتها الغامرة بالنجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني من مسلسل "أبوالعروسة" الذي يتم عرضه حاليا عبر شاشات القنوات الفضائية. وأعلنت كارولين عزمي، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنها عندما علمت بوجود جزء ثانٍ من المسلسل كانت في البداية خائفة من رد فعل الناس في الشارع، وبخاصة أن الجزء الأول كان حقق نجاحا كبيرا، موضحة أنها عندما قرأت سيناريو حلقات الجزء الثاني اطمأنت من تحقيق النجاح للعمل، مؤكدة أنه في الحقيقة النجاح الذي حققه الجزء الثاني وردود الفعل التي تلقتها فاقت كل توقعاتها. يذكر أن مسلسل "أبوالعروسة" من بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ونرمين الفقي، ومحمد عادل، ومحمود حجازي، وولاء الشريف، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور، ومهندسة الديكور هند حيدر، ومدير الإضاءة أحمد عبدالعزيز "زيزو". تدور أحداث مسلسل "أبوالعروسة" في إطار اجتماعي بشأن الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة.

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