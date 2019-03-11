رامي جمال يتفرغ لاختيار أغاني ألبومه الجديد

كشف المطرب رامي جمال عن انشغاله حاليًا في اختيار الأغاني التي من المقرر أن يضمها لألبومه الجديد، حيث قال:" نجاح ألبوم " ليالينا" وضعني في مأزق وهو أن يكون ألبومي المقبل أفضل من " ليالينا" أو على الأقل في نفس المستوى". وقال رامي جمال في تصريح خاص لـ"لايف ستايل": في الألبوم الجديد سأتعاون مع العديد من الملحنين والشعراء وسيكون هناك تنوع كبير في الأغاني. يذكر أن أخر ألبومات المطرب رامي جمال كان ألبوم " ليالينا" الذي طرحه العام الماضي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عند طرحه.

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