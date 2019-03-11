القاهرة - سارة عبد الستار
كشف المطرب رامي جمال عن انشغاله حاليًا في اختيار الأغاني التي من المقرر أن يضمها لألبومه الجديد، حيث قال:" نجاح ألبوم " ليالينا" وضعني في مأزق وهو أن يكون ألبومي المقبل أفضل من " ليالينا" أو على الأقل في نفس المستوى". وقال رامي جمال في تصريح خاص لـ"لايف ستايل": في الألبوم الجديد سأتعاون مع العديد من الملحنين والشعراء وسيكون هناك تنوع كبير في الأغاني. يذكر أن أخر ألبومات المطرب رامي جمال كان ألبوم " ليالينا" الذي طرحه العام الماضي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عند طرحه.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
- رامي جمال يُحضِّر لألبومه مع "نجوم ريكوردز"
- رامي جمال يوضح كواليس إطلاق ألبوم "ليالينا" وسر سعادته به
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يتفرغ لاختيار أغاني ألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.