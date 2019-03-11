شيكو يواصل تصوير مشاهده في مسلسل"اللعبة"

كشف الفنان شيكو أنه يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مشاهده خلال السياق الدرامي لمسلسل "اللعبة" مع صديقة الفنان هشام ماجد المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل مشيرًا إلي انه يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية جديد علية تمامًا.

وأعلن شيكوا في تصريح خاص لـ"لايف ستايل" أنه يجسد شخصية "مستر وسيم" وهو شخص مثالي للغاية في حياته بشكل عام سواء في عمله حيث يعمل مدير فندق أو منزلة خاصة انه متزوج من الشخصية التي تجسدها الفنانة ميرنا جميل ولدية أبن وبنت موضحا ن زوجته تعمل معه في الفندق الذي يكون هو مديرة يكون رئيسها المباشر في العمل وخلال أحداث المسلسل تحدث العديد من المفارقات الكوميدية بينهم سواء في الفندق أو المنزل هذا إلي جانب أنه من شدة حبة لعملة فمنزلة أشبة بتصميم الفندق مؤكدا أن علاقته مع هشام ماجد خلال أحداث العمل تكون كعلاقة القط والفائر وصراعات طلية أحداث المسلسل خاصة أنه يكون هو شخص ناجح جدا في عملة بينما الشخصية التي يقدمها هشام ماجد شخص فاشل جدا.

يشار إلي أن مسلسل "اللعبة " يتضمن كوكبة من الفنانين، وهم الفنان شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة "سكرين 2000"، للمنتج أمير شوقي، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشراف على الكتابة فادي أبو السعود ومن إخراج معتز التوني.

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