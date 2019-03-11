كشفت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين عن سعادتها بنجاح مسلسل "أهو ده اللي صار" للفنانة روبي، والذي يتم عرضه على إحدى القنوات الفضائية حاليًا. وقالت رانيا محمود ياسين لـ"لايف ستايل"، "سعيدة بنجاح زملائي وتحقيق المسلسل صدى جماهيري كبير، وعلى الصعيد الشخصي فالمسلسل سبب لي حالة من السعادة والاستمتاع بالحالة والزمن والممثلين والمخرج، فالمسلسل بأكمله هو قطعة فنية مختلفة". ويذكر أن مسلسل "أهو ده اللي صار"، بطولة روبي، أحمد داود، سوسن بدر، أروى جودة، محمد فراج، هشام إسماعيل، حاتم علي. Advertisements قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - رانيا محمود ياسين تُؤكّد استعدادها لتقديم عمل سينمائي جديد - رانيا محمود ياسين تركًز في التمثيل الفترة الحالية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا محمود ياسين تُشيد بنجاح روبي في "أهو ده اللي صار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.