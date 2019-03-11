دينا فؤاد تُؤكِّد أنّ "قيد عائلي" ملحمة درامية بين 3 أجيال

كشفت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها الغامرة بانضمامها إلى فريق عمل مسلسل "قيد عائلي" المقرر خلال الفترة المقبلة عبر شاشات القنوات الفضائية، مشيرة إلى أن المسلسل يعدّ مفاجأة من مفاجآت شركة فنون مصر المنتجة للمسلسل، مؤكدة أنه عبارة عن ملحمة درامية بين ثلاثة أجيال مختلفة حيث يضم العمل 30 فنانا وفنانة من مختلف الأجيال والثقافات، إذ تدور أحداث في قالب اجتماعي تشويقي على مدار 45 حلقة في صراع بين عائلتين كبيرين داخل السياق الدرامي لأحداث العمل.

وأعلنت دينا فؤاد، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنها وافقت على المسلسل فور قيامها بقراءة السيناريو وبخاصة أنه مكتوب بحبكة درامية رائعة في ظل وجود عدد كبير من الشخصيات والأحداث المتشابكة والمرسومة بعناية شديدة، ولا يوجد أي تداخل بينهم بالعكس العمل يتميز بالإيقاع السريع والتشويقي والذي يجعل الجمهور في حالة ترقب وشغب شديد لمعرفة تفاصيل الأحداث والشخصيات بين الأجيال المختلفة فضلا عن وجود مخرج لديه روية مختلفة للممثل وقادرة على تقديمة للجمهور في ثوب جديد، كالمخرج تامر حمزة الذي أثبت نفسه كمخرج متمكن من أدواته بشكل رائع ولديه بصمة مميزة في أي عمل يقدم على تقديمه هذا إلى جانب وجود كوكبة كبيرة من النجوم من مختلف الأجيال إضافة إلى أن دورها جديد عليها ولم تقدم ما يشابه قبل ذلك في أي عمل فني، موضحة أن كل هذا براعية الشركة المنتجة "مجموعة فنون مصر" لملاكها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز والتي تعاونت معه قبل ذلك في أكثر من عمل فني.

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وأكدت أن شركة فنون مصر أثبتت نفسها خلال فترة قصيرة بالسوق الدرامية وأصبحت من كبرى الشركات الإنتاجية في السوق الفني وبخاصة أنها تقدم للجمهور محتوي دراميا مميزا ومختلفا لكونها شركة صاحبة فكر جديد ومتجدد هذا إلى جانب أنها شركة مغامرة وصانعة نجوم الصف الأول، حيث قدمت كلا من النجم طارق لطفي في أول بطولة مطلقة له وكذلك النجم ياسر جلال، وكلاهما حقق معها نجاحا كبيرا فضلا عن أنه قدمت للمشاهدين أعمالا درامية مميزة تحتوى على عدد كبير من النجوم في عمل درامي واحد كمسلسل "الطوفان" فضلا عن اكتشاف وجوه جديدة وتقديمهم في عمل درامي وحقق نجاحا كبيرا كمسلسل "الأب الروحي" الذي قدم للسوق الدرامي مجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة والتي أصبح لها اسم إلى حد كبير بعد عرض الجزء الأول بالمسلسل، هذا إلى جانب أنها شركة براعة في اختيارها للموضوعات التي تقدمها وهذا ما جعلها تحقق نجاحا كبيرا بأعمالها التي عرضت خارج السباق الرمضاني وخلقت موسما دراميا جديدا وفي نفس الوقت حققت نجاحا كبيرا بعرض أعمالها في رمضان رغم قيامها بإسناد البطولة المطلقة لأول مرة لأبطال المسلسلات التي تعرض في رمضان وحققت هي الأخرى نجاحا رائعا.

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وتحدّثت عن شخصتيها في مسلسل "قيد عائلي" قائلة إنها تجسّد شخصية "جميلة" وهي بنت رجل أعمال من أكبر رجال الأعمال في البلد ويجسد شخصيته الفنان صلاح عبدالله ووالدتها تجسدها الفنانة ميرفت أمين، مشيرة إلى أنها رغم كونها تعيش حياة مرفهة وأي شيء تحتاجه يأتي إليها لكنها ترفض كل هذا وتريد أن تعيش حياتها مستقبلة بذاتها ومتعمدة على نفسها لتشعر بكيانها، فتقرر أن تعمل مدرسة موسيقة وبخاصة أنها هوايتها المفضلة منذ صغرها لكنها على مدار حلقات المسلسل تتعرض للعديد من الأحداث والمواقف الغريبة من داخل عائلتها تجعل شخصيتها تمر بالعديد من التغيرات والتحولات والتي ستكشف عنها أحداث المسلسل.

واختتمت دينا حديثها عن السينما قائلة "إنها محظوظة خلال الأخيرة بالسينما وبخاصة بعد مشاركتها في كل من فيلم "ساعة رضا" فيلم "قرمط بيتمرط" واللذين يتم عرضهما خلال الفترة الحالية وحققا نجاحا كبيرة في الشارع المصرية ونالت عنهما العديد من الإشادات وردود الفعل الرائعة عن شخصيتها في كل منهما وبخاصة أنهما مختلفان عن بعض تماما"، موضحة أنه لم يكن مخططا نهائيا أن يتم عرض الفيلمين في موسم واحد وإنما جاء هذا الأمر عن طريق الصدفة البحتة بناء على قرار المنتج أحمد السبكي.

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