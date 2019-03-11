شكرا لقرائتكم خبر عن فرح سراج تتغنى بالفلكلور الأردنى فى أغنية "يا سعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة الأردنية فرح سراج من تسجيل أجدد أغانيها "يا سعد"، والتى تعيد خلالها إحياء التراث الأردنى برؤيتها الموسيقية الخاصة، عبر دمجها أغنيتي "يا سعد" و"مرعية" من الفلكلور الشهير في أغنية واحدة تم تسجيلها في نيويورك، والمقرر ظهورها للنور مساء الجمعة المقبل.

فرح سراج مطربة أردنية قادمة من عمان، لقبت بسفيرة الموسيقى الأردنية للعالم، وتمكنت من الوصول إلى العالمية بعروضها الغنائية على أكبر وأعرق المسارح الدولية، منها اعتبارها أول مغنية عربية تشدو فى قاعة جوائز نوبل للسلام بالنرويج، بجانب عرضها فى المنتدى الاقتصادى العالمى ومركز جون كنيدى، وحققت نجاحًا واسعًا فى الهند إبان تقديمها رائعة "زاريا" مع الموسيقى الهندى الكبير آر رحمن عبر منصة "إم تى فى" وتربعت الأغنية على المركز الأول فى الاستماع على مستوى الهند، كما نالت فرح جائزة الأمم المتحدة للإنسانية لجهودها الفنية فى تسليط الضوء على قضايا اللاجئين وحقوق المرأة فى أعمالها، ومثلت الأردن فى المغرب فى افتتاح مهرجان فيزا فور ميوزيك بالرباط نوفمبر المنصرم.