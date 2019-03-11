شكرا لقرائتكم خبر عن حفلان لـ يحيى خليل فى أوبرا القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الموسيقار يحيى خليل حفلين بأوبرا القاهرة والإسكندرية، الأول فى الثامنة مساء الخميس 14 مارس على المسرح الصغير ومساء الجمعة 15 مارس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

تشارك خلال الحفلين المغنية الإيطالية اليونورا لانوتى، ويتضمن برنامجها مجموعة من أعمال يحيى خليل الخاصة التى تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز، منها، بحلم فى عالم غريب، يعيش أهل بلدى، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، الغربة إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية.

يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز فى مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينات القرن الماضى، وطاف بأعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية، ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من 5 آلاف حفل حول العالم.