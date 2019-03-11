الليلة.. شريف إدريس ضيف "مساء الفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحلّ الفنان شريف إدريس، ضيفًا على برنامج "مساء الفن"، على شاشة نايل دراما، في تمام التاسعة إلا الربع.

ويتحدث "شريف" خلال الحلقة عن بداياته والأعمال الفنية التي ظهر فيها طفلا مع كبار نجوم الفن، أبرزها "كل هذا الحب"، "أرابيسك".

برنامج "مساء الفن" تقديم منى أبو الغيط، إشراف الإعلامية إيناس عبدالله، رئيس التحرير سمير العبد.