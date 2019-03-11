بالفيديو- "DMC" تكشف عن "برومو" عروض "أمين وشركاه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت قناة DMC عن البرومو الرسمي لعروض "أمين وشركاه" للفنان أحمد أمين، والذي من المقرر بدء عرضها في التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 15 مارس الجاري، على شاشتها.

عروض "أمين وشركاه" بدأت منذ فترة على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة السادس من أكتوبر، وقدمت حتى الآن 5 مسرحيات، وتستمر العروض على المسرح يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

"أمين وشركاه" من إنتاج محمد جبيلي وإخراج علاء إسماعيل، ويشارك في بطولتها إلى جوار أحمد أمين، مجموعة كبيرة من الشباب.