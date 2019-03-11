بالصور- "ندى" أفضل فيلم في مهرجان "La Femme"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيمت أمس الأحد 10 مارس، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان "la Femme" للأفلام القصيرة، بمركز درب 1718 الثقافي، وتم عرض 11 فيلمًا من مختلف دول العالم.

وشهد الحفل حضور عضو لجنة تحكيم المهرجان الممثلة والمذيعة شيرين الطحان، والتي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، مؤكدة أن الأفلام المشاركة كانت على مستوى عالي، مضيفة أن اللجنة باعضائها الكاتبة الأمريكية جينيفر فيليبس ومدير التصوير هيثم حسني، أجمعوا على اختيار الفيلم المصري "ندى" للمخرج عادل يحيى كأفضل فيلم لهذا العام.

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وأضافت "الفيلم يحمل رسالة قوية من خلال قصة الحب التي يرصدها بين عازف كفيف وراقصة صماء، إذ أنه لا وجود لأي عوائق تمنع الإنسان من التواصل، وأنه رغم تمتعنا بكامل حواسنا نفتقد الصلة بين بعضنا الآخر".

بينما اضطرت الناقدة ماجدة موريس لعدم حضور تكريمها بالمهرجان، وأرسلت رسالة فيديو تم عرضها في افتتاح الفعاليات، ووجهت الناقدة الكبيرة كلمة شكر للمهرجان ولرئيسته المخرجة والمنتجة الشابة ماجي أنور. وقالت ماجدة إنها كانت تود التواجد مع أسرة المهرجان ولكن ظروف قهرية منعتها باللحظات الأخيرة، مشيدة بفكرة المهرجان وجهود ماجي التي كانت شاهدة على نجاحها منذ الدورة الأولى لمهرجان فاتن حمامة السينمائي.

وشهد المهرجان حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتم منح درع تكريم للفنانة شيرين الطحان عن مساهمتها ودورها بالمهرجان، بينما تم تكريم المخرج عادل يحيى وتتويج فيلمه "ندى" كأفضل فيلم، والعمل مستوحى من أحداث حقيقية وشارك ببطولته أمير صلاح الدين ومي الغيطي.