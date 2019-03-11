بوسي تهنئ يسرا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأت الفنانة بوسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، الفنانة الكبيرة يسرا، بعيد ميلادها الـ68.
وعلقت: "كل سنة وإنتِ طيبة يا روح قلبي، وعقبال العمر كله يارب، وكل سنة وإنتِ وسطينا ومعانا ومفرحانا ودايما توزعي سعادة علينا، يا أحلى نعمة من ربنا لينا وللناس كلها".
واحتفلت الفنانة يسرا، أمس، بعيد ميلادها الذي يوافق 10 مارس، وسط أسرتها وعدد من أصدقائها.
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