اليسا تعايد هيفا وهبي بعيد ميلادها: “لا يوجد أحد مثلك”

اليسا -هيفا وهبي

توجّهت الفنانة إليسا بالتهنئة للفنانة هيفا وهبي، بمناسبة عيد ميلادها، حيث انها كتبت عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “كل سنة وأنتى طيبة يا هيفاء، استمري كونك نجمة لامعة، فلا يوجد أحد مثلك”.

وكان قد اجتمع محبو هيفا أمام منزلها اليوم منذ الساعة الحادية عشر صباحاً حاملين مجموعة من البالونات الملونة ويافطات عليها صور لهيفا ومعايدات لها، ووضعوا أغنيات لها ورقصوا على أنغامها في الطريق، وأطلت هيفا عن الشرفة منذ بعض الوقت وألقت التحية عليهم كما التقطت بهاتفها المحمول الفيديوهات والصور لهم.