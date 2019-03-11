كتب امير فتحي في الاثنين 11 مارس 2019 11:51 صباحاً -
اليسا -هيفا وهبي
توجّهت الفنانة إليسا بالتهنئة للفنانة هيفا وهبي، بمناسبة عيد ميلادها، حيث انها كتبت عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “كل سنة وأنتى طيبة يا هيفاء، استمري كونك نجمة لامعة، فلا يوجد أحد مثلك”.
وكان قد اجتمع محبو هيفا أمام منزلها اليوم منذ الساعة الحادية عشر صباحاً حاملين مجموعة من البالونات الملونة ويافطات عليها صور لهيفا ومعايدات لها، ووضعوا أغنيات لها ورقصوا على أنغامها في الطريق، وأطلت هيفا عن الشرفة منذ بعض الوقت وألقت التحية عليهم كما التقطت بهاتفها المحمول الفيديوهات والصور لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر اليسا تعايد هيفا وهبي بعيد ميلادها: “لا يوجد أحد مثلك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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