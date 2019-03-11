كتب امير فتحي في الاثنين 11 مارس 2019 11:51 صباحاً -

شاهدوا.. ميغان ماركل تخسر مساعدتها للمرة الثالثة!

خسرت زوجة الأمير هاري ميغان ماركل مساعدتها إيمي بيكريل، وذلك بعد ان خسرت ايضا العام الماضي سامنثا كوهين وهي السكرتيرة الخاصة لها، حيث انها استقالت من منصبها بعد أقل من شهر من استقالة ميليسا توابتي، مساعدة ميغان الشخصية السابقة.

وبحسب تقارير الوسائل الاعلامية الأجنبية فإن ماركل صعبة الطباع، وهو السبب الذي ادى ايضا الى خسارتها لمساعدتيها السابقتين، فهي تبدأ يومها عند الساعة الخامسة صباحًا، وتبدأ في إرسال الطلبات لموظفيها أكثر من 5 مرات يوميًا.

وافادت مصادر مطّلعة ان استقالة إيمي هو امر محزن للغاية بالنسبة لزملائها، فهي تحظى بشعبية كبيرة بين الموظفين”.

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