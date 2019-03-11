- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كتب امير فتحي في الاثنين 11 مارس 2019 11:51 صباحاً -
شاهدوا.. ميغان ماركل تخسر مساعدتها للمرة الثالثة!
خسرت زوجة الأمير هاري ميغان ماركل مساعدتها إيمي بيكريل، وذلك بعد ان خسرت ايضا العام الماضي سامنثا كوهين وهي السكرتيرة الخاصة لها، حيث انها استقالت من منصبها بعد أقل من شهر من استقالة ميليسا توابتي، مساعدة ميغان الشخصية السابقة.
وبحسب تقارير الوسائل الاعلامية الأجنبية فإن ماركل صعبة الطباع، وهو السبب الذي ادى ايضا الى خسارتها لمساعدتيها السابقتين، فهي تبدأ يومها عند الساعة الخامسة صباحًا، وتبدأ في إرسال الطلبات لموظفيها أكثر من 5 مرات يوميًا.
وافادت مصادر مطّلعة ان استقالة إيمي هو امر محزن للغاية بالنسبة لزملائها، فهي تحظى بشعبية كبيرة بين الموظفين”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. ميغان ماركل تخسر مساعدتها للمرة الثالثة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.