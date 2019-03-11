محمد وزيري لهيفا وهبي في عيد ميلادها: "كل سنة وأنت أحلى وأطيب قلب قابلته في حياتي Advertisements

وجّه محمد وزيري مدير اعمال النجمة هيفا وهبي التهنئة لها بمناسبة عيد ميلادها، حيث انه نشر صورة له برفقتها عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: “أيام كثيرة مرت منذ التقاطنا هذه الصورة، قابلنا فيها كل شيء سواء حلوة أو مرة، وتمكنا من التغلب عليه، ويبقى شيء واجد يهون كل هذا وهو ضحكتك التي تنير الدنيا”.

واضاف: “كل سنة وأنت أحلى وأطيب قلب قابلته في حياتي”.