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كتب امير فتحي في الاثنين 11 مارس 2019 11:51 صباحاً -
محمد وزيري لهيفا وهبي في عيد ميلادها: "كل سنة وأنت أحلى وأطيب قلب قابلته في حياتي
وجّه محمد وزيري مدير اعمال النجمة هيفا وهبي التهنئة لها بمناسبة عيد ميلادها، حيث انه نشر صورة له برفقتها عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: “أيام كثيرة مرت منذ التقاطنا هذه الصورة، قابلنا فيها كل شيء سواء حلوة أو مرة، وتمكنا من التغلب عليه، ويبقى شيء واجد يهون كل هذا وهو ضحكتك التي تنير الدنيا”.
واضاف: “كل سنة وأنت أحلى وأطيب قلب قابلته في حياتي”.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد وزيري لهيفا وهبي في عيد ميلادها: “كل سنة وأنت أحلى وأطيب قلب قابلته في حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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