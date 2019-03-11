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كتب امير فتحي في الاثنين 11 مارس 2019 11:51 صباحاً -
محبو هيفا وهبي
اجتمع محبو النجمة هيفا وهبي أمام منزلها اليوم منذ الساعة الحادية عشر صباحاً حاملين مجموعة من البالونات الملونة ويافطات عليها صور لهيفا ومعايدات لها.
ووضع فانزات هيفا أغنيات لها ورقصوا على أنغامها في الطريق.
وانتظر محبو هيفا نجمتهم المفضلة حتى أطلت عن الشرفة منذ بعض الوقت وألقت التحية عليهم كما التقطت بهاتفها المحمول الفيديوهات والصور لهم.
من ناحية اخرى لا زالت هيفا تستمتع بنجاح ألبومها الاخير “حوا” الذي ابدعت فيه بكل اغنية منه.
كانت هذه تفاصيل خبر محبو هيفا وهبي يحتفلون بعيدها أمام منزلها.. شاهدوا كيف كانت ردة فعلها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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