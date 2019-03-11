تصريح سوزان نجم الدين عن الحجاب يغضب الجمهور

متابعة بتجـــــــــــــرد: تحدثت الممثلة السورية سوزان نجم الدين عن الانتقادات التي تتعرض لها كثيرا بسبب ارتدائها ملابس مثيرة وجريئة وقصيرة في كثير من المناسبات التي تحضرها، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي المصري وائل الأبراشي في برنامج “كل يوم”.
وأكّدت أن الموضة الآن أصبحت هكذا، والجميع يرتدي الفساتين القصيرة، مشيرة إلى أن الأمر من ناحية دينية يتمثل في الجانب الأخلاقي وليس في قطعة قماش. وأوضحت في نهاية حديثها أنها محجبة من الداخل أكثر من الخارج، وطلبت أن يتم الحكم عليها من خلال شخصيتها وليس مظهرها الخارجي.
وأثار حديثها عن الحجاب بهذه الطريقة غضب البعض.
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