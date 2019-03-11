مشاهدات مرتفعة لكليب عاصي الحلاني الجديد!

متابعة بتجــــــــــــــرد: يحقق كليب “شو بخاف عليكي” لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني نسبة مشاهدة مرتفعة منذ طرحه عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية على موقع “يوتيوب” الشهير. وتخطى الكليب النصف مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ4 أيام على إتاحة عرضه إلكترونيًا. العمل صوّره عاصي الحلاني في المكسيك تحت إدارة المخرج عادل سرحان، ويظهر فيه بدور العاشق الولهان وسط أجواء صيفية وألوان مُبهرة تعكس الصخب الذي تحمله الأغنية. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “شو بخاف عليكي” من كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني،والعمل من إنتاج “روتانا”. Advertisements لمشاهدة كليب “شو بخاف عليكي”:

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