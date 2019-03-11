أريانا غراندي تحقق ربع مليار مشاهدة في فترة قياسية!

متابعة بتجــــــــــــرد: حقق فيديو كليب النجم العالمية أريانا غراندي الجديد 7Rings نسبة مشاهدة قياسية في فترة زمنية قصيرة جدًا.

وتخطى كليب أريانا غراندي الـ250 مليون مشاهدة (ربع مليار) في فترة لا تتعدَ الشهرين على إتاحة عرضه عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

وكانت أريانا غراندي قد أصدرت منذ فترة ألبومها الجديد thank u, next عبر أهم المتاجر الرقمية.

ويتضمن ألبوم أريانا جراندي 12 أغنية وهي Imagine، Needy، NASA، Bloodline، Fake Smile، Bad Idea، Make up، Ghostin، In my head، Rings 7، thank u, next، Break up with your girlfriend وI’m bored.

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الجدير ذكره أن أريانا غراندي كانت قد حصلت على لقب “إمرأة العام” وذلك وفقًا للإستفتاء الذي أجرته مجلة People الأمريكية.

لمشاهدة فيديو كليب 7Rings: