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متابعة بتجـــــــــــرد: كشف لاعب كرة القاعدة الشهير اليكس رودريجرز عن كواليس تقدمه للزواج من خطيبته النجمة العالمية جينفير لوبيز، خلال تواجدهما في جزر البهاما من خلال فيديو نشره عبر خاصية “انستا ستوري” على موقع “انستجرام” الشهير.
وظهر أليكس في الفيديو وهو ينتظر “لوبيز” في غرفتها، فتدخل وتجد سريرها مزينًا بالورود الحمراء على شكل كلمة “أحبك”، ويقدّم لها بعدها خاتم الخطوبة طالبًا يدها للزواج راكعًا على ركبتيه.
نُشير إلى أن الثنائي الشهير على علاقة عاطفية منذ حوالي سنتين تقريبًا وكانا قد احتفلًا بذكرى تعارفهما في الرابع من شهر شباط.
كانت هذه تفاصيل خبر حبيب جينيفر لوبيز يزيّن سريرها بالورود – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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