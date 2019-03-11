أنغام تتحدى جمهورها.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــرد: دعت النجمة المصرية أنغام جمهورها للمشاركة في مبارزة حماسية أطلقتها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
وطلبت أنغام من محبيها، غناء مقاطع من أغاني ألبومها الجديد “حالة خاصة جدًا” وتحميلها عبر خاصة “إنستا ستوري” لتختار أفضل ثلاثة فيديوهات من بينها ويفوز أصحابها بتذاكر مجانية لحفلها القادم في الإسكندرية.
وكتبت أنغام في منشور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي: “غنوا من أغاني ألبوم حالة خاصة جداً وحطوها في الستوري بتاعتكوا ومنشن إلي”. وأضافت: “وهنختار يوم الجمعة أحسن 3 فيديوهات كل واحد هيكسب تذكرة هدية لحفلة أنغام بالإسكندرية 17 مارس”.
ومن المقرر أن تلتقي أنغام الجمهور ومحبّيها مساء 17 آذار/مارس الجاري في فندق راديسون بلو بالإسكندرية حيث ستقدّم خلال الحفل أغاني ألبومها الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “حالة خاصة جدًا” يتضمن 14 أغنية جديدة وهي “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”.
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