فيلم Captain Marvel يتصدر إيرادات السينما العالمية!

متابعة بتجـــــــــرد: تصدّر فيلم Captain Marvel للنجمة العالمية بري لارسون قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في شباك تذاكر السينما الأمريكية.

وحقق الفيلم أكثر من 155 مليون دولار أمريكي في الأسبوع الأول من عرضه.

الفيلم تدور قصته حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال في الكون، وذلك بالتزامن مع الكشف عن أن كوكب الأرض في حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم Captain Marvel بطولة كل من بري لارسون، جيما تشان، ماكينا جريس، لي بيس، بن مندلسون، صامويل ل. جاكسون، جود لو ودجيمون هونسو، وهو من تأليف جين كولان، ليز فلانهيف، ميج ليفاف، كارلي مينش، نيكول بيرلمان، جنيف روبرتسون-دووريت وروى توماس، وإخراج آنا بودن وريان فليك.