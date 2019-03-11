دريك يتّخذ موقفًا صارمًا تجاه قضية مايكل جاكسون الجنسية

متابعة بتجـــــــــــرد: استبعد المغني العالمي دريك أغنية ملك البوب الراحل مايكل جاكسون Don’t matter to me من قائمة الأغاني التي سيقدمها خلال جولته الغنائية في مدينة مانشستر البريطانية للترويج لألبومه الجديد Scorpion. واتخذ دريك هذا القرار الصارم بسبب الادعاءات بقيام “جاكسون” بالتعدي جنسيًا على أطفال خلال الفيلم الوثائقي المثير للجدل Leaving Neverland. وكان دريك قدّم هذه الأغنية في عدد من حفلات جولته الغنائية السابقة في الولايات المتحدة الأمريكية، ودمج مقطعًا صوتيًا لـ”جاسكون” مع صوته وهو ما عرضه لهجوم شديد من قبل عائلة نجم البوب الراحل.

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