عبد المجيد عبد الله يحقق رقمًا قيسيًا بهذه الأغنية!

متابعة بتجــــــــــــرد: حققت أغنية “عايش سعيد” للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله رقمًا قياسيًا من حيث نسب المشاهدة الإلكترونية. رحلة نجاحها منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية الـ20 مليون مشاهدة منذ طرحه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عبر قناة عبد المجيد عبد الله على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الجدير ذكره أن أغنية “عايش سعيد”، هي من كلمات تركي، ألحان طارق محمد وتوزيع عصام الشرايطي وتتصدّر منذ طرحها المراتب الأولى في سباقات الأغاني العربية بمختلف بلدان الخليج العربي. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “عايش سعيد”:

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