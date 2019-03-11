ميريام فارس ويوم لا ينسى مع ابنها – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: أمضت النجمة اللبنانية ميريام فارس يومًا مميّزًا برفقة ابنها الوحيد “جايدن” في إحدى المناطق اللبنانية الجبلية المغطاة بالثلوج.

وشاركت ميريام الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بصور ولقطات خاصة لها مع ابنها دون أن تكشف عن وجهه، حيث كانت تلعب وتمرح معه وسط أجواء أكثر من رائعة.

وكتبت ميريام فارس في تعليقها على الصور: “يوم لا ينسى”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال ميريام فارس الفنية كان كليب أغنية “قومي” من كلمات وألحان يوسف العماني وتوزيع حسام الدين موسى وإخراج شريف ترحيني.