عابد فهد يحتفل بعيد ميلاد ابنه في أجواء رائعة – بالصور

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متابعة بتجـــــــــرد: احتفل النجم السوري عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة يازجي بعيد ميلاد ابنهما “تيم” العاشر.
ونشرت يازجي بعض الصور من الإحتفالية عبر حسابها الشخصي على موقع “انستجرام”، حيث ظهرت فيها بصحبة زوجها عابد فهد وولديهما ليونا وتيم وهم يحتفلون جميعًا بهذه المناسبة التي زُينت بطابع لعبة كرة القدم.
على صعيد آخر، يواصل عابد فهد تصوير مسلسل “دقيقة صمت” بين اللاذقية ودمشق، والعمل من كتابة سامر رضوان، اخراج شوقي الماجري وإنتاج شركتَيْ “الصبّاح إخوان” و”إيبلا الدولية”.
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