بعد إعلان خطبتها .. هولاء تزوجوا من جنيفر لوبيز .. وهذا قيمه خاتمها الماسى العملاق؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تصدرت أخبار خطوبة جنيفر لوبيز، من أليكس رودريجيز، لاعب البيسبول السابق بفريق نيويورك يانكيز، عناوين الاخبار الفنية العالمية العربية، وتعد جينفر من أهم الشخصيات الأميريكية اللاتينية.

وأعلنت لوبيز موافقتها على عرض الزواج، ليكون هذا هو عرض الزواج السادس لها، والخاتم الخامس، وقريبا لتكون زيجتها الرابعة، وفقا لما أكدته صحفية الديلى ميل البريطانية.

فقد تزوجت لوبيز من أوجاني نوا عام 1997وتم الطلاق سريعاَ بعدها بعدة شهور ثم تزوجت كريس جود عام 2001 وتم الطلاق عام 2003

أما زوجها الاخير فهو المغنى والممثل مارك أنتوني وتم طلاقهما عام 2014.

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وقد ارتبط بعدها لوبيز بالعديد من الاصدقاء الاان انها لم تعلن الاتباط باى منهما، وفوجئت لوبيز جمهورها ومتابيعيها على مواقع التواصل الاجتماعى خطبتها على صديقها أليكس رودريجيز، لاعب البيسبول السابق الذى تربطها علاقة به منذ عام 2017.

وبعد إعلان الثنائى الخبر على انستجرام، لفت انتباه المتابعين حجم الخاتم الماسى العملاق، الذى ارتدته فى يدها، يبلغ حوالى 15 قيراط، والذى رجحت الديلى ميل أن قيمته تبلغ 1 مليون دولار، أى ما يقرب من 18 مليون جنيه بالمصرى.

ونشر أليكس البالغ من العمر 43 عاما، صورة الخاتم وكتب عليها :"قالت نعم" أما جينيفر والبالغة 49 عاما، اكتفت بنشر الصورة وأرفقتها برموز تعبيرية مكونة من قلوب.