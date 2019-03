فيلم "كابتن مارفل" يحطم الأرقام القياسية في السينما الأمريكية

نجح فيلم "كابتن مارفل" Captain Marvel في تحقيق افتتاحية خارقة، تماما مثل بطلة أحداثه، إذ جنى 153 مليون دولار في أمريكا الشمالية وحدها في أول أسابيع عرضه، بعد صدوره في أكثر من 4000 دار عرض.

وحسب موقع "فارايتي" الأمريكي، استطاع الفيلم أن يجني أكثر من 302 مليون دولار عالميا؛ ليصل إجمالي أرباحه في جميع أنحاء العالم إلى ما يقرب من 455 مليون دولار، بذلك يقتنص المرتبة السادسة في قائمة أعلى افتتاحية أفلام في تاريخ السينما على الإطلاق، بعد فيلم Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 "هاري بوتر ومقدسات الموت 2" الذي حقق 483 مليون دولار، في حين يتصدر القائمة فيلم Avengers: Infinity War "أفنجرز: الحرب اللانهائية" برصيد 640 مليون دولار.

ولم يكتفِ "كابتن مارفل" بالاستحواذ على صدارة شباك التذاكر العالمية وحسب، بل حقق رقما قياسيا جديدا باحتلاله المركز الـ18 لقائمة أعلى افتتاحية إيرادات محليا لأفلام أمريكية، مباشرةً بعد فيلم Rogue One: A Star Wars Story "روج ون: ستار وورز ستوري"، الذي حقق 155.1 في أول أسابيع عرضه عام 2016.

وحفظ "كابتن مارفل" لنفسه مكانا متميزا في قائمة الأفلام التي أنتجتها مارفل، باحتلال إيراداته المركز الثاني في أول أسبوع بعد فيلم "بلاك بانثر" الذي حقق 202 مليون دولار.

Advertisements

"كابتن مارفل" بطولة بري لارسون، وجود لو، وصامويل إل جاكسون، ونا بودين ورايان فليك، وتدور أحداثه عام 1995 حول قصة الطيارة الأمريكية كارول دنفر التي اكتسبت قوة خارقة مكنتها من الطيران وإطلاقة أشعة من جسدها كله، بسبب طفرة كونية فريدة.

وأثار "كابتن مارفل" ردود فعل إيجابية من النقاد، الذين منحوه تقييما مرتفعا على موقع "روتن تومايتوز" وصل إلى 81%، بينما منحه الجمهور 66%، مؤكدين أنهم سيرشحونه لأصدقائهم.

في المركز الثاني لقائمة الأفلام الأعلى إيرادات عالمية، حل الجزء الثالث من سلسلة أفلام "كيف تدرب تنينك" How to Train Your Dragon: The Hidden World، بفارق ضخم عن "كابتن مارفل"، إذ حقق الأول 14.7 مليون دولار في ثالث أسابيع عرضه، أما في المركز الثالث فجاء فيلم Madea Family Funeral "ماديا جنازة عائلية" محققا 13.1 مليون دولار في ثاني أسابيع عرضه.

وفي المركز الرابع جاء الجزء الثاني من سلسلة أفلام الأنيميشن "ليجو" The Lego Movie 2: The Second Part، برصيد 3.8 مليون دولار في خامس أسبوع عرض، وفي المركز الخامس جاء فيلم Alita: Battle Angel "أليتا: ملاك المعركة" محققا 3.2 مليون دولار بعد شهر من طرحه في دور العرض.