جو قديح: والله العظيم لا أعرف ميشال فاضل ولم اسمع باسمه

حلّ الكاتب والممثّل والمخرج والمنتج جو قديح ضيفًا على إذاعة لبنان الثقافة واستقبله الدّكتور عماد عبيد ضمن برنامجه الأسبوعي “العمر مشوار”.

جو تذكّر بداياته وطفولته ومرحلة التهجير التي شهدها خلال الحرب وبوادر الفنّ واعترف انّه لم يكن يفكّر بالمسرح ولكن الصدفة دفعته إلى ذلك…

أعطِ صفة لـ:

– ميشال إلفتريادس: فنّان

– طلال الجردي: لذيذ

– مارك قديح: ذكي

– بيار شماسيان: مهضوم

– أنطوان بلابان: أحبّه كثيرًا

– جو قديح: غير مكتفي

– جورج خبّاز: أحبّه

– ميشال فاضل: لا اعرفه

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وعندما سأله الدكتور عماد أيُعقل أنّه لا يعرف ميشال فاضل أو أنّه يقف طرفًا مع صديقه ميشال إلفتريادس؟ أجاب جو: صدقًا لا أعرفه ولم أسمع به!

جو تحدّث عن الشّهرة وأعاد ما قاله الكبير أنطوان كرباج: “صرصور بيطلع على التلفزيون بحسّ حالو نجم” وهذه هي مفهوم النّجوميّة اليوم.

بيار شماسيان وطلال الجردي انضمّا إلى جو وتحدّثوا عن مسرحيّة “الشرّ الأوسط” التي تُعرض على مسرح مونو حتى 24 آذار قبل السّفر والعودة إلى مسرح الجمّيزة كما وعد المستمعين بكتاب جديد يحضّره جو باللغة الفرنسيّة.

نعم أم لا؟

– زمن المسرح ولّى؟ لا

– مع الزواج المدني؟ نعم

– ابنتي وزوجتي خطّ أحمر؟ نعم

– مع إقرار قانون الإعدام؟ نعم

– جمّعت ثروة؟ لا

– هناك حقد على السوريين؟ لا

– سنراك في الدراما التلفزيونيّة؟ لا