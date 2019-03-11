ردّ نوال الزغبي على عدم تهنئة شيرين لها

من المعروف ان صداقة كبيرة تجمع النجمة اللبنانية نوال الزغبي بزميلتها في الوسط الفني النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

ولكن لفتنا غياب تهنئة شيرين لنوال بمناسبة اطلاق الاخيرة ألبومها الجديد “كدة باي”.

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ورداً على سؤال، ضمن برنامج “عرب وود” مع الزميل راغب حلاوة، هل باركت شيرين عبد الوهاب لنوال الزغبي على ألبومها، قالت الاخيرة مبتسمة “شيرين هلأ متزوجة وشهر عسل مش فاضية، حياة قلبي شيرين”.

وشددت نوال الى أنها لا تعتب على شيرين ولا الأخيرة تعتب عليها لأنها تعلم ان محبتها بقلبها وشيرين محبتي في قلبها، وختمت قائلة “مش ناطرين انو نبارك لبعض”.

ورداً على سؤال حول ان شيرين لم تذكر اسمها من بين الأسماء لتأخذها معها في الباص ضمن حلقة “تخاريف”، قالت نوال مبتسمة “ما بحب كتير الباص”.