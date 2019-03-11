بالصور- عابد فهد احتفل بعيد ابنه في أجواء رائعة

احتفل النجم عابد فهد وزوجته الاعلامية زينة يازجي بعيد ميلاد ابنهما “تيم” العاشر.

ونشرت “يازجي” بعض الصور على حسابها الشخصي عبر موقع انستغرام، حيث ظهرت بصحبة زوجها عابد فهد وولديهما ليونا وتيم وهم يحتفلون جميعاً بهذه المناسبة التي زُينت بطابع لعبة كرة القدم.

Advertisements

من جهة اخرى، يستمر “عابد فهد” بتصوير مسلسل “دقيقة صمت” بين اللاذقية ودمشق، كتابة سامر رضوان، اخراج شوقي الماجري. وإنتاج شركتَيْ “الصبّاح إخوان” و”إيبلا الدولية”، وهو من بطولة عابد فهد، ستيفاني صليبا، خالد القيش، فادي صبيح وغيرهم.

وتبدأ أحداث المسلسل في المشهد الاول منه عند منتصف الليل اثناء استدعاء اثنين من السجناء الى الاعدام، ثم يتم تهريبهما من السجن ويصبحا احراراً على ان يُقتلا خارج السجن ويتم استبدالهما بإثنين آخرين داخل السجن ضمن عملية مركبة.

الى ان يلجأ بطل العمل اي عابد فهد والذي يجسد شخصية “غدير” الى الهروب من السجن ويقصد صديقاً له الذي بدوره يأخذه الى احد الاشخاص كي يزوّر له جواز سفر ليغادر البلاد بسرعة، فيلتقي بستيفاني صليبا التي تجسد شخصية “سمارة” وتبدأ بينهما قصة حب جميلة على الرغم من وضعها الصعب فهي لديها حالة توّحد وتعيش مع خالها الذي يحاول ان يستثمر موهبتها في الرسم لتزوير اوراق ثبوتية وكسب المال.