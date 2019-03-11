يسرا تحتفل بعيد ميلادها وسط الأصدقاء

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلادها مساء أمس بأجواءٍ غنائية استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم سمير صبري، هالة صدقي، أمينة، شريف منير، إلهام شاهين، السيناريست تامر حبيب، المخرجة ايناس الدغيدي بالإضافة إلى الإعلامية بوسي شلبي. فيما حرص بعض الفنانين على النقل الحي من الاحتفال الذي أُقيمَ في منزلها بوجود والدتها وزوجها. ثم قطعوا قالب الحلوى الذي حمل صورها ضمن مجموعة قلوب أُعدَّت خصيصاً للمناسبة. Advertisements

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