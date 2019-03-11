شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية تامر عاشور تقترب من الـ 3 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "أيام" للمطرب تامر عاشور من الوصول إلى 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب"، إضافة إلى أن الأغنية حافظت على مستواها فى قائمة الـ"الترند" بالمركز الثالث.

وطرح تامر عاشور أولى أغنيات ألبومه الجديد "أيام"، والتى تحمل نفس اسم الألبوم، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وذلك قبل طرح الألبوم بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ولم يخرج تامر عاشور عن عادته فى غالبية أغانيه عن طابع الحزن ووجع الفراق الذى تجسد جليًا فى كلمات ومعانى الأغنية الجديدة، التى تبشر بجرعة "حزن" مكثفة سيقدمها خلال الألبوم المنتظر، وتغنى خلال الأغنية بكلمات تامر حسين وألحان تامر على وتوزيع النابلسي، وتعقب الأغنية إطلاق عاشور لبروموهات ثلاثة أغاني جديدة ضمن الألبوم منذ أيام، منها "ده حكاية" و"من غير ما أحكيلك".