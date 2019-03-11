شكرا لقرائتكم خبر عن "عشان أحكى عنك محتاجة عمر تانى".. هكذا هنأت ليلى علوى يسرا بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة ليلى علوى رسالة تهنئة لصديقتها الفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها، مؤكدة أن وجودها فى حياتها نعمة من ربنا.

ونشرت ليلى علوى مقطع فيديو لمجموعة صور مع يسرا عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة، "العشرة والأيام الحلوة، الصاحبة الجدعة والسند، أختى وحبيبتى وصاحبتى، وجودك فى حياتى نعمة من ربنا وعشان أحكى عنك محتاجة عمر تانى فوق عمر صداقتنا، كل سنة وأنتي معايا يا سيڤا، بحبك أوي وربنا يخليكي ليا ".

واحتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلادها أمس الأحد، حيث إنها من مواليد 10 مارس 1951، واسمها الحقيقى سيفين محمد حافظ نسيم.