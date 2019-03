تكريم أريثا فرانكلين في حفل "Queen of Soul" على هامش الـ"Grammy"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كرمت نجمة السول العالمية الراحلة، أريثا فرانكلين، بحفل خاص على هامش حفل توزيع جوائز "Grammy" العالمية، بعنوان "Aretha ! A Grammy Celebration for the Queen of Soul" بحضور نخبة من الموسيقيين العالميين وعدد من نجوم هوليوود، مساء أمس الأحد، وأذيع الحفل على شبكة "CBS".

ومن أبرز الحضور، تايلور بيري، أنجيلا بسيت، كورتني بي فانس، كليف ديفس، سموكي روبنسون، أليشيا كيز، كيلي كلاركسون، وجينيفر هادسون، وسيلين ديون، حيث أعرب كل منهما عن حزنه برحيل النجمة على طريقته، فمنهم من قام بغناء أغنية لها، وعلى الجانب الاخر حرص البعض منهم على القاء خطبة رثي خلالها رحيل ملكة السول.

يذكر أن ملكة موسيقى السول الأمريكية توفيت عن عمر ناهز الـ76 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.