"دبي السينمائي" يواصل الترويج للفيلم المصري "يوم الدين" في جولته الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل إدارة مهرجان دبي السينمائي الدولي عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، الترويج للفيلم المصري "يوم الدين"، ضمن جولته العالمية وعرضه في عدد من الدول الأوروبية.

ونشرت الصفحة مقطعًا من الفيلم وعلقت: "بعد عرضه في الوطن العربي، يواصل يوم الدين، عروضه الأوروبية ويعرض في هولندا وإسبانيا والبرازيل هذا الأسبوع".

وتدور أحداث الفيلم حول فيلم رحلة على الطريق عن رجل يدعى بشاي في منتصف عمره، ترعرع داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام، وعقب وفاة زوجته المصابة هي اﻷخرى بالجذام، يغادر المستعمرة وينطلق برفقة صديقه النوبي أوباما وحماره خلال رحلة عبر أنحاء مصر في محاولة لمعاودة الاتصال بعائلته من جديد بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا.

وشارك فيلم "يوم الدين" ضمن المسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة العام الماضي، كما رشح الفيلم من قبل لجنة ترشيح الأفلام المصرية المشاركة في الأوسكار للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.