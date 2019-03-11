اتخذ القضاء المصري، قرارا بتمديد حبس الفنانتين المشهورتين في البلاد، منى فاروق وشيما الحاج، على خلفية قضية “الفيديو الإباحي” الذي شاركتا فيه مع المخرج والبرلماني، خالد يوسف.
تجديد حبسهما 15 يومًا
وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر قرر، اليوم الأحد، تجديد حبس كل من الحاج، وفاروق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بنشر الفيديو الفاضح مع المخرج الشهير. وألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على الممثلتين المصريتين مساء يوم 7 فبراير الماضي، ووجهت إليهما التهم بالتحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت طبقا لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966، وأصدر القضاء المصري منذ ذلك الحين قرارات عدة بتمديد حبس فاروق والحاج في إطار التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء المصري يصدر قرارًا جديدًا بحق منى فاروق وشيما الحاج في قضية الفيديو الفاضح مع المخرج خالد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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