قناة SBC تعلن استئناف بث برنامج “داود الشريان”

نشر الحساب الرسمي لبرنامج “داود الشريان” الذي يقدمه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإعلامي داود الشريان، مقطع فيديو ترويجيا لحلقة اليوم الأحد المقرر بثها الساعة 8.

وكانت قناة SBC السعودية توقفت الأسبوع الماضي عن عرض حلقة البرنامج، ولم يُكشف عن أسباب عدم عرض حلقة البرنامج والتي كان مقرراً أن تناقش قضية إيقاف الخدمات. يُذكر أن البرنامج ناقش منذ انطلاقه قبل أسبوعين، في ست حلقات، قضايا عدة، أبرزها أولى حلقاته عن “هروب الفتيات” و”الأحياء الشعبية” و”مدارس قيادة السيارات النسائية”.