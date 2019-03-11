كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التونسية هدى صلاح تشارك في رمضان بمسلسل "25 دقيقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الفنانة هدى صلاح مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل "25 دقيقة"، الذي يجري تصويره حاليا في الكويت، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وشاركت "هدى"، عبر خاصية "story" على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من كواليس تصوير العمل، وظهرت فيه برفقة الفنان عبد الله بوشهري، وقالت: "أنتم ما تدرون أنا وعبود زملاء وأصدقاء من سنة 2003 الله لا يغير علينا، ليقاطعها بوشهري ،بالقول: "يعني كم سنة"، لترد هدى: "16 سنة كبرنا ولا بعدنا صغار طبعا العمل الذي أصوره بالوقت الحالي، سوف أكون ضيفة شرف فيه مسلسل 25 دقيقة في رمضان 2019 بعدين أخبركم عن دوري".

مسلسل "25 دقيقة" من بطولة عبدالله بوشهري، هدى الخطيب، وطيف، وإبراهيم الحربي، وسعود بوشهري، وهند البلوشي، وشيلاء سبت.. وآخرين”، وهو من تأليف الكاتبة سحاب، وإخراج سائد بشير الهواري.