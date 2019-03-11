نادين ن. نجيم نائبة في البرلمان

تستمر النجمة نادين نسيب نجيم في تصوير مشاهدها في مسلسل “خمسة ونص” تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر، انتاج شركة “صبّاح أخوان” الشركة الرائدة في الوطن العربيّ.

مُسلسل “خمسة ونص” بطولة نادين ن. نجيم، قصيّ خولي، مُعتصم النهار، وغيرهم.

تجسد “نادين” شخصية دكتورة اورام سرطانية تدعى بيان تاج الدين ومعروفة بإلتزامها بالعمل، وتنتمي الى عائلة كبيرة وبسبب شهرتها وحب الناس لها توصلها الى ان تكون نائبة في البرلمان.

وفي نفس الوقت تخوض نادين صراعاً عاطفياً واجتماعياً مع زوجها المتسلط رجل الاعمال عمار الغانم، الذي يلعب دوره “قصي خولي”، خاصة بعدما تكتشف ان كل أعماله غير قانونية وغير شرعية.

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تبدأ احداث المسلسل بالتصاعد عندما تقرر نادين ترك قصي لتبحث عن حياة طبيعية ومستقرة وحب جديد، هنا يظهر معتصم النهار.

فهل سيترك الماضي نادين لتكمل حياتها؟ وهل ستعيش حياة طبيعية ومستقرة؟

وكانت نادين قد كشفت ان هناك بطلاً جديداً غير متوقع في العمل وهو “الميديا” التي سترافق العمل بشكل كبير، اضافة الى تأثيرها على حياة الإنسان بشكل سلبي او ايجابي، واشارت ان الاعلام في البداية قدم لهم خدمة ولكن لاحقًا دمرهم.

نذكر ان المُنتج صادق الصبّاح وقع اختياره على النجمة شيرين عبد الوهاب لغناء شارة مُسلسل “خمسة ونص”.

الشارة ستحمل عنوان “يا بتفكر يا بتحس” وهي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي و توزيع جيمي حداد.