إليكِ سعر خاتم خطوبة جنيفر لوبيز الصّادم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت النجمةُ العالميةُ جينيفر لوبيز، خطبتها من لاعب البيسبول العالميّ أليكس رودريغز، وانتشرتْ صورٌ تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

الخاتم الماسي العملاق الذي ارتدته لوبيز في يدها كان أكثر ما لفت الانتباه، فهو يزن حوالي 15 قيراطًا، ويُرجّح أن قيمته تبلغ 1.4 مليون دولار.

ونقلت صحيفة "Us Weekly" الأمريكية عن براندون هيل، من شركة "Steve Quick Jeweler" في شيكاغو قوله: "صُمِّمَ الخاتم ليكون بسيطًا وأنيقًا في الوقت ذاته، وسيبدو جميلاً مع وجود خاتم زواجٍ بجواره في المستقبل"، فيما قدّر هيل سعر خاتم لوبيز الجديد، بنحو 1.4 مليون دولار.

وكتب أليكس، 43 عامًا، عند نشره الصورة "قالت نعم"، أما جينيفر 49 عامًا، اكتفت بنشر الصورة وأرفقتها برموزٍ تعبيرية مكونة من قلوب، حيث يقضي الثنائي وقتهما حاليًا، بملاذ رومانسي استوائي على الشاطئ، في خليج بيكر، الواقع في جُزر كوانا كاي العُظمى.

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وبموافقة لوبيز على عرض الزواج هذا، يكون هذا هو عرض الزواج السادس لها، والخاتم الخامس، وقريبًا زيجتها الرابعة وفقًا لما أكّدته صحفية "ديلى ميل" البريطانية.

ورغم أن سعر هذا الخاتم يُعتبرُ صادمًا، إلا أنه لم يكن الخاتم الأغلى ثمنًا بين خواتم عروض الزواج الستة التي قُدمت لها، حيث كان خاتم مارك أنتوني ذو الماسة الزرقاء من العلامة التجارية "هاري وينستون" هو الأعلى سعرًا، بنحو 4 ملايين دولار.