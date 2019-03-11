شيرين عبد الوهاب تستعد لحفلها في البحرين

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تُحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلاً في مملكة البحرين يوم الخميس المقبل الذي يصادف 14 مارس الجاري. وذلك ضمن فاعليات مهرجان ربيع الثقافة بدورته الـ14 الذي ستتواصل فاعلياته حتى الشهر المقبل. علماً أنها ستصل إلى البحرين قبل وقت قليل من الحفل لتجُري التمرينات على المسرح قيبل موعد الحفل، للاطمئنان على جاهزية المسرح بشكلٍ كامل.

هذا وستُقدِّم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيها المختلفة القديمة والحديثة، بالإضافة إلى أغاني البومها الأخير "نساي" الذي طرحته بنهاية العام الماضي. مع الإشارة إلى أن هذا الحفل هو الأول لها في البحرين منذ صدور الألبوم.



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