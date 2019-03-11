شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يعود بـ"3 أيام فى الساحل" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم محمد هنيدى لعرض مسريحته "3 أيام فى الساحل"، الخميس المقبل على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر، بعد الإطمئنان على صحة الفنان محمد محمود الذى يشارك فى بطولة العرض المسرحى، حسبما أكد لـ"الخليج 365"، لافتاً إلى أن يوم الجمعة سيكون ماتينية وسوارية.

يشار إلى أن العرض توقف الأسبوع الماضى بسبب مرض الفنان محمد محمود، وآلام فى ظهره حتى قرر صناع العمل بتوقف العرض المسرحى حتى تستقر صحته.

مسرحية "3 أيام فى الساحل" بطولة النجم محمد هنيدى وإخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشارك فى بطولته كل من الفنان الكوميدى بيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت ومها أبو عوف وندى موسى وسامية الطرابلسى.